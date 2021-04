Sputnik: Russland vermeldet "Meilenstein", doch Zweifel wachsen

Doch eine EU-Zulassung ist weiter nicht in Sicht. Aktuell sind Experten der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) in Russland unterwegs, weil sie viele Fragen haben zu den bisher vorgelegten russischen Daten. Sie besuchen Kliniken, in denen geimpft wird, Produktionsstätten und Lagerräume. Eine Entscheidung erwartet der Gesundheitsexperte Jérôme Lepeintre bei der EU-Vertretung in Moskau aber erst im Juni oder Juli.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) will Sputnik schon früher auch in Österreich einsetzen. Ende März sagte er, man sei in den Verhandlungen mit Moskau "auf den letzten Metern" und eine Bestellung "kann wahrscheinlich schon nächste Woche erfolgen", mit der Lieferung von insgesamt einer Million Dosen bis Anfang Juni.