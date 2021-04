Bildungsminister Faßmann als erstes Regierungsmitglied geimpft

Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) hat am Freitag als erstes Regierungsmitglied seine erste Corona-Teilimpfung erhalten. Das teilte das Bildungsministerium der APA mit. Der 65-Jährige wurde in einer Arztpraxis in Niederösterreich mit dem Vakzin von AstraZeneca immunisiert. Laut Impfplan wird in dem Bundesland derzeit die Altersgruppe ab Jahrgang 1955 geimpft - der Minister habe nach Anmeldung eine Einladung erhalten.