Astra Zeneca: Wie eine Thrombose-Patientin in Graz erfolgreich behandelt wurde

Eine Laboruntersuchung zeigte dann einen Mangel an Blutplättchen (Thrombozytopenie) sowie Veränderungen in der Blutgerinnung. Der Nasenabstrich zum Corona-Test zeigte ein negatives Ergebnis. „Die Untersuchung der Lunge mittels CT diagnostizierte eine massive Lungenembolie“, fasst Thomas Gary den Befund zusammen. In der anschließend durchgeführten Magnetresonanzuntersuchung konnte eine ausgeprägte Bauchvenenthrombose festgestellt werden. „Wir begannen die Therapie mit Niedermolekularem Heparin (LMWH) in reduzierter Dosis, da wir Sorgen betreffend einer Blutungskomplikation hatten“ beschreibt Reinhard Raggam den Beginn der Behandlung.