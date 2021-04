NÖ: Impf-Wartelisten liegen auf

Nach dem Vorbild der Arena Nova in Wiener Neustadt sollen in ganz Niederösterreich insgesamt 20 Impfzentren mit Anfang Mai ihren Betrieb aufnehmen. Pro Bezirk soll es ein Impfzentrum geben. In den meisten Fällen werden diese in den Bezirkshauptstädten eingerichtet. Am Montag ist Teilstart.

Um keine der kostbaren Impfdosen zu verschwenden - etwa weil eine Person ihren Impftermin nicht wahrnehmen konnte oder wollte - können sich Personen, die für kurzfristig freigewordene Impfungen einspringen möchten, auf einer Warteliste über die Buchungsplattform von Notruf NÖ HIER eintragen.