Niederösterreich will 100.000 Impfungen pro Woche

Wenn die angekündigten Mengen eintreffen, brauche man entsprechende Kapazitäten, um viele Menschen durchimpfen zu können, begründete Königsberger-Ludwig die Entscheidung, die blaugelben Landesimpfzentren einzurichten. Aus logistischen Gründen sei man mit diesem System „maximal flexibel“, behauptete Pernkopf.

Impfstoffe

14 der bereits 19 in NÖ bestehenden Impfstraßen der Gemeinden werden als Standorte beibehalten, hieß es weiters. Ärzte im niedergelassenen Bereich sollen auch weiter in die Impfstrategie eingebunden werden. In ihren Ordinationen sollen vor allem die Vakzine von AstraZeneca und Johnson & Johnson zum Einsatz kommen. In den Landeszentren sollen die logistisch aufwendigeren mRNA-Vakzine von BioNTech/Pfizer und Moderna verwendet werden, kündigte Impfkoordinator Christof Constantin Chwojka an. Die Anmeldung funktioniert wie bisher über die Internetplattform. „Die Leute buchen Termine in ihrer Nähe und möglichst rasch“, berichtete Chwojka. Alle bereits vergebenen Termine auch bei den Hausärzten finden wie geplant statt, betonte er.

Von einer „Mangelwirtschaft“ bei Impfstoffen komme man nun in eine Phase, in der es darum gehe, „dass wir große Teile der Bevölkerung schnell impfen“, sagte Patientenanwalt Gerald Bachinger, der die Professionalität der Impfzentren begrüßte. Kritik der Ärztekammer könne er nicht verstehen, sagte Bachinger, weil es um die Entlastung der ohnehin angespannten Situation der Landärzte gehe.

Einen weiterer Hauptaugenmerk will man in NÖ weiterhin auf die Corona-Testmöglichkeiten richten. Bei künftigen Öffnungsschritten werde in verschiedenen Bereichen immer ein negatives Testergebnis verlangt werden, meinte Pernkopf. Auch in den Hochinzidenz-Gebieten seien weiter große Testkapazitäten notwendig. „Die Strategie Testen und Impfen wirkt“, sagte er. In den Pflege- und Betreuungszentren im Land seien derzeit nur noch sieben Bewohner mit dem Coronavirus infiziert, Ende November seien es über 400 gewesen.

Impfrate

74 Prozent der Ab-65-Jährigen in Niederösterreich sind aktuell den Angaben zufolge bereits mindestens einmal geimpft oder haben einen Termin dafür, bei den Personen ab 80 sind es 84 Prozent. Insgesamt 420.000 Personen haben bisher mindestens einen Stich oder einen Termin dafür erhalten, das entspricht rund einem Drittel der gesamten impfbaren Bevölkerung in Niederösterreich. Derzeit werden täglich 75.000 Tests an rund 700 Standorten in Gemeinden, Betrieben und Apotheken in Niederösterreich durchgeführt. Bei der Verwendung von Nasenbohrer-Tests forderte Pernkopf rasches Handeln, was eine Verordnung des Gesundheitsministeriums betrifft. Unter allem Bundesländern weist NÖ die größte Testbeteiligung aus.