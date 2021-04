Bezirke Melk und Scheibbs bereiten sich für Ausreisetests vor

Scheibbs konnte der einschneidenden Maßnahme in der Vorwoche bereits einmal im letzten Moment entkommen. Am Gründonnerstag, dem letzten Tag der siebentägigen Beobachtung, wies man plötzlich einen Inzidenzwert von 386,3 aus. Am Karfreitag schnellte der Wert aber bereits wieder über die 400er-Grenze.

Vier A1-Anschlüsse

So wie Scheibbs ist auch Melk ein großflächiger Pendlerbezirk. An die 70 relevante Ausfahrtsstraßen aus dem Bezirk gäbe es südlich und nördlich der Donau. Dazu gibt es im Bezirk vier Westautobahnanschlüsse. „Es kann natürlich nur stichprobenartige Kontrollen geben“, kündigt Haselsteiner an. Sollte tatsächlich Melk und Scheibbs zur Hochinzidenz-Region werden, gilt es auch eine lange gemeinsame Bezirksgrenze miteinander zu verwalten.

„Es ist noch nicht fix, aber wird planen, dass jeder Bezirk für sich isoliert betrachtet wird“, berichtet Bezirkshauptmann Haselsteiner. Somit ist wechselweise beim Überfahren der Grenze ein Testzeugnis mitzuführen. Der Bezirkschef: „Wir werden das wahrscheinlich so praktizieren, wie das in Neunkirchen und Wiener Neustadt-Land gehandhabt wird“.