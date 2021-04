Testangebot für Betriebe in NÖ wird mit Autobussen ausgeweitet

In Niederösterreich ist die Zahl an Covid-19-Patienten auf Intensivstationen weiter hoch. Am Freitag wird vermutlich auch in den Bezirken Scheibbs und Melk eine Ausreisetestpflicht kommen.

Nun wird das Corona-Testangebot durch den Einsatz von zwei adaptierten Autobussen für Betriebe weiter ausgebaut.

Das Service "Sicherheit fährt vor" der Wirtschaftsagentur ecoplus und der Wirtschaftskammer sei für kleinere Betriebe gedacht, die derzeit noch weniger regelmäßig testen, teilten die Landesräte Jochen Danninger (ÖVP) und Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ), WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker sowie ecoplus-Geschäftsführer Helmut Miernicki mit.