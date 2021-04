"Impfturbo" macht Öffnungen Mitte Mai möglich

Voraussetzung: ausgereifte Testkonzepte und die Umsetzung des „Grünen Passes“. Die Impfungen selbst und durch die Impfungen begünstigte Prognosen hätten diesen Weg ermöglicht. Mediziner Oswald Wagner bestätigte nicht nur das. Er betonte auch, dass trotz diverser Unkenrufe regionale und lokale Lockdowns sehr wohl gewirkt hätten und angesichts der unterschiedlichen Situationen in den Ländern auch die beste Lösung seien und blieben.

Die Ampel-Kommission verkündete am Donnerstag, dass die dritte Corona-Welle in Österreich ihren Höhepunkt erreicht habe. Die Bundesländer und der Gemeindebund reagierten mit unterschiedlichen Forderungen. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) will etwa eine einheitliche Strategie mit österreichweiten Kennzahlen und behutsamen Schritten.