Tote Polizisten: Nun doch rascher Impf-Start

Das Fazit von Armin Ortner: „Es kann doch nicht so schwierig sein, für die Helden des 2. November ein paar tausend Impfdosen zu erübrigen – angesichts des Umstandes, wer schon aller als impfwürdig erachtet wurde.“

Lieferung Ende April

Wenige Stunden nachdem Ortners Schreiben auf kurier.at veröffentlicht worden war, kündigte Nehammer den Impf-Start für die Exekutive an. „Die Anmeldung startet nächste Woche, die Impfung erfolgt freiwillig und anonym“, heißt es in einer Mitteilung. „Nach der ersten Tranche von 2.500 Impfdosen bekommen die Polizisten nun zusätzliche 10.000 Impfdosen des Impfstoffes Moderna nächste Woche. Die restlichen Impfdosen werden Ende April geliefert. Das ist ein großer Erfolg, um endlich die lang ersehnten Impfungen in der Polizei auch breit anbieten zu können.“