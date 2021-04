Drei Polizisten tot: Nun mehr Impfstoff für Systemerhalter?

Wie der KURIER berichtet hat, wurden die Vakzine im März von der Exekutive zu der Gruppe der über 60-Jährigen umgeschichtet. Für die Beamten blieben am Ende 1.500 statt der ursprünglich vom Gesundheitsministerium eingeplanten und zugesagten 25.000 Impfungen übrig. Die Wogen gingen deshalb hoch.

Das Innenministerium und Impf-Koordinator Karl Hutter versuchten, hinter den Kulissen mehr Impfstoff zu besorgen. Das gelang, rund 2.700 zusätzliche Dosen konnten organisiert werden.

Dazu erklärten sich einige Bundesländer bereit, nicht verimpfte Dosen am jeweiligen Abend an diensthabende Polizisten abzugeben, wenn diese es wollten. In Vorarlberg dürfte es so gelungen sein, drei Viertel der Polizisten zu versorgen. Auch Niederösterreich soll zahlreiche Impfungen von Polizisten durchgeführt haben, in Wien gab es so etwas hingegen nicht. Das alles hängt davon ab, wie die Länder mit ihren Impfungen verfahren.