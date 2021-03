Polizei-Hubschrauber: Mit neuem Chef auf neuem Kurs

Stella: Also diese Frage haben mir viele gestellt Aber ich habe mich schon 2005 für diesen Posten beworben. Mein Herz war immer schon bei der Flugpolizei. Ich mache also jetzt etwas, was mir wirklich Spaß macht. Und nebenbei bin ich Abteilungsleiter im Innenministerium, das ist nicht irgendetwas.

Wenn in den sozialen Medien von der Flugpolizei die Rede ist, dann meistens davon, dass die Hubschrauber zu viel Lärm erzeugen. Was entgegnen Sie diesen Menschen?

Unsere Tätigkeit ist retten, suchen, fahnden und löschen. Und wenn es um Menschenleben geht, dann ist es eben so, dass wir auch über der Stadt fliegen müssen. Mit unserer Übersiedlung nach Wr. Neustadt wird sich das in Meidling verbessern. Aber wir fliegen nicht zum Spaß oder weil wir so gerne Sightseeing machen in der Nacht.