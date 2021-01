Nach vielen Vorfällen: Flugpolizei auf schwieriger Chefsuche

Es ist ein Job, der schon von Anfang an Stolpersteine bietet. Einer der ersten Termine wird mit einer Untersuchungskommission sein, die möglicherweise schwere Verfehlungen bei der Flugpolizei aufdecken wird. Denn internationale Experten sollen die hohe Zahl an tödlichen Vorfällen in den vergangenen Jahren aufrollen.

Zwei schwere Unfälle in Deutschlandsberg und Innsbruck sind bis heute überhaupt nicht aufgeklärt, beim Absturz in den Achensee mit vier Toten wurde ziemlich offensichtlich eine falsche Absturzursache veröffentlicht.