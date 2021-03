BVT-Causa: Kickls Kronzeugen als Kriminelle?

In den BVT-Mobiltelefonen sind laut KURIER-Informationen etwa die kompletten Visitenkarten samt Telefonnummern all jener „offiziellen“ ausländischen Nachrichtendienst-Agenten, die in Wien stationiert sind. Etwa von CIA, MI6 oder Mossad. Ein hochkarätiges Netzwerk, das geheim bleiben sollte.

Besonders auffällig ist in diesem Zusammenhang, dass ein weiterer Informant der FPÖ in der Causa Verfassungsschutz im Verdacht steht, für Russland spioniert zu haben. Auch bei Wirecard-Manager Jan Marsalek gibt es entsprechende Vermutungen, diesen soll der ehemalige Kronzeuge ebenfalls mit Informationen versorgt haben.