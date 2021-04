Vier tote Polizisten: "Sogar Meerschweinchen werden vor uns geimpft"

In der KURIER-Redaktion gehen derzeit serienweise Mails von Polizisten aus ganz Österreich ein, die teils wütende Beschimpfungen der Verantwortungsträger beinhalten. Der Ärger innerhalb der Truppe ist enorm, weil es noch immer keine Impfungen für jene Beamten gibt, die an vorderster Front die Einhaltung von Covid-Regeln kontrollieren sollen. Und die mit Corona-Verharmlosern ohne Masken bei Demonstrationen zu tun haben. Wie berichtet, starben bereits vier Beamte an Corona.

Viele der Beamten bitten um Anonymität. Der Leiter der größten Kriminaldienststelle in Österreich, Armin Ortner, zugleich FSG-Fraktionsführer in seiner Dienststelle, will hingegen nicht mehr schweigen und ist besorgt über die Stimmung innerhalb der Polizei. Der 62-jährige ist Wiens oberster Brandermittler.

“Es entsteht der Eindruck, dass in Wien noch eher die Meerschweinchen der Lehrerkinder geimpft werden als die Polizisten“, schreibt Ortner an den KURIER und den SPÖ-Sicherheitssprecher Reinhold Einwallner.