Covid-19: Trauer um mehr als drei Millionen Todesopfer

Offiziell sind weltweit bereits mehr als drei Millionen Menschen an den Folgen einer Infektion mit dem Corona-Virus gestorben. Samstagvormittag zeigte das Dashboard der Johns Hopkins University eine Zahl von mehr als drei Millionen Toten an - 3.001.068. Gleichzeitig überschritt die Zahl der weltweit gemeldeten SARS-CoV-Infektionen die Gesamtzahl von 140 Millionen.

Die meisten Todesfälle verzeichnen die USA (566.224), Brasilien (368.749), Mexiko (211.693), Indien (175.649) und das Großbritannien (127.472). In Österreich sind bisher 9.593 Menschen an den Folgen einer Infektion verstorben.

Weltweit dürfte die Zahl der Todesfälle noch deutlich höher sein, weil in vielen Regionen - etwa Indien oder Lateinamerika - mit einer erheblichen Dunkelziffer gerechnet wird. Und: In Indien explodieren derzeit die Infektionszahlen - am Freitag war es mit 234.692 Corona-Neuinfektionen erneut ein Tageshöchstwert. Möglicherweise liegt es an einer neuen Virusmutation, der B.1.617-Variante. Sie vereint Merkmale der sogenannten britischen und südafrikanischen Variante.

Die Geschwindigkeit, mit der die Zahl der Todesfälle zunimmt, hat sich beschleunigt, schreibt die New York Times: