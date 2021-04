Spanische Grippe und Covid-19: Sind die Pandemien vergleichbar?

"Damals ganz andere Verhältnisse"

Skeptischer, was die Möglichkeiten eines Vergleichs betrifft, ist die Virologin Monika Redlberger-Fritz von der MedUni Wien: „Ich glaube nicht, dass man einen Vergleich herstellen kann. Damals waren die Umstände – die Hygiene, der Ernährungszustand, die Vorerkrankungen – ganz andere. Wir wissen nicht, wie die Letalität durch das Coronavirus unter den damaligen Verhältnissen gewesen wäre. Heute überleben viele Patienten dank besserer Hygiene, Diagnose und moderner Therapien.“

Die Spanische-Grippe-Pandemie mit ihren vier Wellen dauerte rund zwei Jahre – ob das jetzt auch so sein wird, sei nicht vorhersagbar – heute ist z. B. die Mobilität eine ganz andere. Danach zirkulierte dieser Grippe-Erreger als normales jährliches epidemisches Influenza-Virus.

Bei SARS-CoV-2 könnte es nach der Pandemie ebenfalls, wie bei der Influenza, jährliche saisonale Coronawellen geben – „oder es zirkuliert wie die anderen Coronaviren ständig unter uns und verursacht nur hie und da kleine Wellen.“

Unterschiede in der Todesursache

Sehr unterschiedlich sind übrigens auch die Todesursachen. Bei der Spanischen Grippe starben die meisten Menschen - geschwächt durch die virale Infektion und generell die oft schlechten Lebensbedingungen an den Folgen einer bakteriellen Lungenentzündung, die zu dem ursprünglichen Virusinfekt hinzugekommen war ("Sekundärinfektion"). Bei Covid-19 ist es hingegen ein überschießende Entzündungsreaktion, eine Überreaktion des Immunsystems, die zum Lungenversagen und zu Schädigungen anderer Organe führt.

Eine Forschergruppe am Universitätsspital Zürich hat die Autopsiebefunde von 411 Patienten ausgewertet, die zwischen Mai 1918 und April 1919 an der Spanischen Grippe in dem Spital verstorben sind - und diese mit Covid-19-Autopsien verglichen. Dabei zeigte sich ein eklatanter Unterschied. In keinem einzigen der Autopsieberichte zur spanischen Grippe werden sichtbare Blutgerinnsel erwähnt. Dagegen wird in 36 Prozent der bis zum Studienzeitpunkt publizierten 75 Covid-19Autopsien eine Lungenarterien-Thrombose bzw. eine Lungenembolie angegeben.