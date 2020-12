Wann die erste zweite Welle stattfand

Damals wurden Grippeopfer aus dem Permafrostboden Alaskas exhumiert, um ihr Erbgut zu untersuchen. Heute nennt die Wissenschaft die so entdeckte Überreaktion des Immunsystems „Zytokin-Sturm“: Fitte Immunsysteme jüngerer Menschen zwischen 15 und 40 haben neben dem Virus auch gesunde Körperzellen attackiert – deren Abfallmaterial hat die Lungenarterien verstopft, woran die Patienten dann erstickt seien, schreibt etwa der Medizinhistoriker John M. Barry 2004 in The Great Influenza.

Immer dieselben Muster

Damals wie heute, beobachtet Jütte, folgt der Umgang mit Pandemien immer einem bestimmten Muster: „Das, was Sie vor 100 Jahren in der österreichischen Presse als Reaktion auf die Spanische Grippe lesen, kommt uns unheimlich bekannt vor.“ So lautete eine der Schlagzeilen: Warum geschieht nichts gegen die Grippe. Fort mit dem Amtsschimmel (siehe Faksimile unten).