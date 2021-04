Asthma-Spray gegen Covid-19: "Daten mit Vorsicht betrachten"

Von 146 Patienten erhielten innerhalb von maximal sieben Tagen nach Symptombeginn 73 die Standardtherapie (z.B. Fieber- und Schmerzmittel), die anderen 73 inhalierten zwei Mal täglich je zwei Hübe Budesonid (ingesamt 1600 Mikrogramm pro Tag). Von den Patienten in der Gruppe mit Standardtherapie mussten letztlich zehn in eine Notaufnahme fahren bzw. in einem Spital aufgenommen werden, in der Gruppe mit Budesonid war es nur ein Patient - das entspricht einer relativen Reduktion des Risikos um 90 Prozent.