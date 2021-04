Corona-Hotspots in Österreich: Nur noch vereinzelt regionale Ausreißer

Sie sinken, die Zahlen. Langsam, aber sicher. Erstmals seit einem Monat liegt die 7-Tages-Inzidenz wieder unter 200, die dritte Welle der Corona-Pandemie scheint ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht zu haben - zu diesem Fazit kamen am Donnerstag sogar die Experten des Covid-Prognose-Konsortiums. Gut möglich also, dass schon beim Corona-Gipfel am Freitag erste Öffnungsschritte für den Mai präsentiert werden können.

Die Tendenz stimmt also. Regional sieht die Sache freilich mitunter anders. Noch immer gilt: Ab einer 7-Tages-Inzidenz von 400 ist Schluss, dann wird abgesperrt.

Aktuell verzeichnet der Bezirk Lienz die höchste Inzidenz in Österreich, gefolgt von Zwettl, Spittal an der Drau und Ried im Innkreis (siehe Grafik).

Kaum Fälle gibt es aktuell dafür in Rust und im Bezirk Schwaz. Der Bezirk erhielt in einer Sonderaktion Pfizer-Serum. Das half beim Wandel vom Sorgenkind zum Musterschüler.