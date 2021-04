Sputnik-Streit: Russland zahlt Slowakei Kaufpreis zurück

Schon länger brodelt auch ein Disput zwischen Russland und der Slowakei. Die Slowakei hat am 1. März 200.000 Impfdosen erhalten. Der inzwischen zurückgetretene Gesundheitsminister Marek Krajci erteilte vor seinem Abgang zwar eine Ausnahmegenehmigung, aber mit einem Zusatz: Das Vakzin müsse vor Verimpfung vom staatlichen Institut für Arzneimittelkontrolle SUKL kontrolliert werden.

Dabei kam der russische Impfstoff nicht gut weg: Die gelieferten Impfstoffe seien nicht identisch mit jenem Sputnik V-Impfstoff, der in anderen Ländern zum Einsatz komme oder wie er zuvor in der renommierten Fachzeitschrift The Lancet beschrieben wurde, hieß es in dem Bericht. "Diese Vakzine haben nur den Namen gemeinsam". Auch würden Daten zur Produktion und Sicherheit fehlen.