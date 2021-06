Gartlehner: "Kleine Welle" im Herbst + Delta-Variante ist "ernst zu nehmendes Risiko"

Debatten um Corona-Impfungen haben in der Bevölkerung, in der Politik oder auch unter Ärzten mit der Freigabe des Pfizer/BioNTech-Vakzins für Jugendliche zuletzt wieder an Emotionalität gewonnen. In Österreich folgte das Nationale Impfgremium (NIG) Ende Mai der Entscheidung der EU-Arzneimittelbehörde EMA und empfahl den Impfstoff auch für Zwölf- bis 15-Jährige. Studien und Real-World-Daten aus den USA hatten zuvor die Sicherheit und Wirksamkeit in dieser Altersgruppe gezeigt.

Laut Studiendaten, die auch die Grundlage für die Notfall-Zulassung in den USA in dieser Altersgruppe waren und der EMA zur Zulassungsprüfung vorlagen, trat bei mehr als 1.000 geimpften Kindern und Jugendlichen kein Covid-19-Fall auf. In der etwa gleichen großen, ungeimpften Kontrollgruppe waren es 16 Fälle. Die Forscher hatten in der Studie Daten von insgesamt 2.260 Kindern zwischen zwölf und 15 Jahren ausgewertet.