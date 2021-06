Welche Länder ihre Corona-Lockerungen wegen der Delta-Variante verschieben

Die sogenannte Delta-Variante des Coronavirus breitet sich weltweit zunehmend aus. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die erstmals in Indien nachgewiesene Variante als "besorgniserregend" eingestuft, da sie Wissenschaftern zufolge ansteckender ist als die Ursprungsform des Coronavirus SARS-CoV-2. Auch in Österreich warnen Experten, dass sie sich ausbreiten und spätestens im Herbst Delta die dominierende Variante sein könnte.

Wales

Nach England hat auch die britische Provinz Wales geplante Corona-Lockerungen wegen der Ausbreitung der hochansteckenden Delta-Variante um vier Wochen verschoben. Mitte Juli sollen die Corona-Beschränkungen erneut überprüft werden, erklärte die Regierung heute.

Wie auch in anderen Teilen Großbritanniens ist das Leben in Wales in vielen Bereichen bereits fast zur Normalität zurückgekehrt - Pubs, Restaurants und Geschäfte haben geöffnet, auch Hochzeiten und kleinere Kulturveranstaltungen können unter Auflagen stattfinden.

England

Für England wurden die Beschränkungen Anfang der Woche ebenfalls verlängert. Die Variante hat die Fallzahlen in den vergangenen Wochen massiv in die Höhe getrieben – in Großbritannien liegt die Sieben-Tage-Inzidenz immerhin wieder bei 75.

Schottland

Auch in Teilen Schottlands hat die neue Variante die Öffnungen verzögert. Die Delta-Variante sei ein „Game Changer“, hieß es dort.