Impfung bei Jungen: Experte sieht klaren Nutzen, aber keine Eile

Zeitlinger geht davon aus, dass grundsätzlich nahezu jede ungeimpfte Person ein hohes Risiko hat, in den kommenden Jahren mit irgendeiner SARS-CoV-2-Variante in Berührung zu kommen. Wird ein Kind oder Jugendlicher tatsächlich krank, liegt die Wahrscheinlichkeit in Österreich bei 1:500 bis 1:1.000, dass sich ein schwerer Verlauf mit einem Hyperinflammationssyndrom einstellt, der eine Spitals- oder Intensivbehandlung notwendig macht, so der Experte: "Das ist natürlich viel geringer als bei älteren Menschen." Würde aber insgesamt eine Million Kinder hierzulande infiziert, betreffe das immerhin zumindest 1.000 von ihnen.

Das Wochen nach einer Covid-19-Erkrankung in seltenen Fällen bei Kindern auftretende Mis-C- oder PIMS-Syndrom ist durch eine überschießende Immunreaktion, die einen lebensgefährlichen Verlauf nehmen kann und intensivmedizinische Betreuung notwendig macht, gekennzeichnet. In den USA wurden bisher über 4.000 solcher Fälle registriert, bei 36 tödlichen Verläufen. Auch für den Leiter der Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin am Uniklinikum in Dresden, Reinhard Berner, ist dies ein "relevantes Problem", das Experten weltweit überrascht habe. Mittlerweile erkenne man zum Glück das Krankheitsbild und könne reagieren und behandeln. Ungefähr 350 gemeldete Fälle gab es bisher in Deutschland, in der Altersgruppe ab zwölf Jahren waren es über 100, sagte der Mediziner kürzlich in einer Pressekonferenz des deutschen Science Media Center (SMC).