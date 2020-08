Corona-Studie: Staatliche Maßnahmen halfen; Corona-Ausbruch in Österreichs größter Kaserne

In der Schwarzenbergkaserne in Wals-Siezenheim sind am Dienstag sieben Soldaten positiv auf das Coronavirus getestet worden. Alle Betroffenen hatten laut Militärkommando am vergangenen Wochenende Kontakt zu einem Verdachtsfall. Als der Grundwehrdiener Symptome zeigte, wurden sofort 31 Soldaten, die mit dem Mann in engerem Kontakt standen, getestet.

Bei ihnen allen handelt es sich bis auf einen Berufssoldaten um Grundwehrdiener. Die Zahl der infizierten Personen könnte sich noch erhöhen: Dienstagmittag lagen noch nicht alle Testergebnisse vor. Alle Kontaktpersonen im militärischen Umfeld wurden umgehend unter Quarantäne gestellt, parallel dazu laufe das Contact-Tracing im zivilen Umfeld der Betroffenen.

Alle Fälle mit Krankheitssymptomen werden in die militärischen Sanitätseinrichtungen aufgenommen. Alle weiteren positiv getesteten Soldaten werden separiert in einem eigenen Gebäude in der Kaserne untergebracht. Auch für die Kontaktpersonen ist ein eigener Unterkunftsblock vorgesehen. Das Militärkommando will nun weitere Soldaten in der Kaserne testen.