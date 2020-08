So beeinflusst Corona das Leben in Alten- und Pflegeheimen

"Es gibt keine Änderung der Situation", schickt Gesundheitsminister Rudolf Anschober vor der Studienpräsentation voraus. In den USA und vor allem Indien habe die Infektionszahl zugenommen. In Europa gebe es steigende Zahlen im Balkan, die den grünen Minister besorgen. 1.383 aktiv Erkrankte gibt es derzeit in Österreich, am Mittwoch (5.8.) weist die Statistik 77 Neuinfektionen auf.

Der Reproduktionsfaktor, also wie viele Personen eine einzelne Person mit Covid-Infiziert, liegt derzeit in Österreich bei 1,01. Dezidiertes Ziel ist es, so Anschober, den Reproduktionsfaktor auf unter 1 zu bringen, denn "da gehören wir hin".

Einen starken Anstieg in den vergangenen Tagen gab es in der Altersgruppe der Jüngeren, so Anschober. Gleichzeitig sinke die Zahl der älteren Infizierten. Noch sei es allerdings zu früh zu sagen, ob Jugendliche ein zu geringes Problembewusstsein haben.

Die Schutzmaßnahmen hätten sich bewährt. Auch im Bereich der Alten- und Pflegeheime. Die vergleichsweise geringeren Infektionszahlen und vergleichsweise geringeren Mortalitätsraten stimmen Anschober zuversichtlich. Eine große Herausforderung sei für den Herbst jedenfalls die Schutzbekleidung.

