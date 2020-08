PCR-Tests am Flughafen Wien werden billiger

Die neuen Preise gelten ab kommenden Samstag, den 8. August. Mit 120 Euro liegt der Preis unter den günstigsten Angeboten für PCR-Tests, wie der Flughafen Wien mitteilt.

„Mit diesem in Österreich in Bezug auf Qualität, Schnelligkeit und Preis einmaligen Testungsangebot will der Flughafen Wien einen weiteren Schritt setzen, um Reisen sicherer zu machen und damit die Anstrengungen der Behörden zur Eindämmung der Pandemie unterstützen“, stellt Günther Ofner, Vorstand der Flughafen Wien AG, dazu fest.