Coronavirus: Anschober erklärt die steigenden Fallzahlen in Österreich

Der Corona-Cluster in St. Wolfgang ist unter Kontrolle, wie die zuständigen Behörden in Oberösterreich sagen.

In St. Gilgen und Strobl (zwei Salzburger Anrainergemeinden am Wolfgangsee) werden zudem Tourismuspraktikanten getestet. Wie die Situation vor Ort und in ganz Österreich ist - dazu nimmt Gesundheitsminister Rudolf Anschober mit Infektionsepidemiologin Daniela Schmid (AGES) Stellung.

Der KURIER berichtet live ab 11 Uhr.