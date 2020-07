St. Wolfgang: Mittlerweile 62 Fälle, 18 Betriebe betroffen

Immer wieder wiederholt Königswieser, was entscheidend sei: Maskenpflicht, Händehygiene, Abstand halten. "Mit diesen Maßnahmen sind wir gut unterwegs. Wir sind überzeugt, dass das der richtige Weg ist." Denn: "Unser Strategie ist: Nicht zusperren, sondern uns ein normales Leben ermöglichen – mit diesen Maßnahmen."

14 Erkrankte aus NÖ

Zum Coronavirus-Cluster in St. Wolfgang im Salzkammergut (Bezirk Gmunden) zählen 14 Erkrankte aus Niederösterreich. Sechs Patienten waren nach Angaben aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) vom Montag vor Ort in Quarantäne. Acht Personen, sieben direkt Infizierte und ein Folgefall, befanden sich in Niederösterreich in Absonderung.