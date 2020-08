Illegale Parties in Großbritannien: Ein Sommer des Unmuts

Im Londoner Stadtteil Brixton Ende Juni wurden Polizisten mit Flaschen beworfen und attackiert – 22 wurden verletzt. Im Stadtteil White City Anfang Juli flogen sogar Ziegel. Diese Parties „sind für Leute in der Nachbarschaft gefährlich und äußerst störend“, erklärte Scotland-Yard-Kommandant Ade Adelekan am 24. Juli als er zur Ordnung aufrief. „Große Menschenmengen tauchen auf, spielen laute Musik und konsumieren Alkohol und manchmal Drogen, und richten Schaden an. Die Angst, die das erzeugt, ist völlig inakzeptabel.“

Zunahme alarmierend

Illegale Raves in der Natur sorgen in den letzten Wochen immer wieder für Schlagzeilen. Genaue Veranstaltungsorte, oft in Wäldern, werden in letzter Minute über WhatsApp mitgeteilt. Solche Parties sind zwar in Großbritannien seit Ende der 1980er Jahre bekannt, aber „seit dem Lockdown haben sie im ganzen Land alarmierend zugenommen“, erklärt Michael Kill, Sprecher der Nachtlokal-Betreiber, dem KURIER.

Denn Nachtklubs sind weiterhin geschlossen, und die Festivalsaison ist abgesagt. „Verständlicherweise sind die Menschen sozial ausgehungert“, sagt Kill. Was den illegalen Raves aber fehlt sind Sicherheitsvorkehrungen. Bei zwei Raves bei Manchester im Juni starb etwa ein Mann, vermutlich an einer Überdosis Drogen. Eine Vergewaltigung und drei Messerstechereien wurden angezeigt.