"Bedaure nicht": Johnson-Berater Cummings über Corona-Verstöße

Der britische Regierungsberater Dominic Cummings hat die massive Kritik an seiner Reise zu Verwandten mitten in der Coronakrise zurückgewiesen. "Ich bedaure nicht, was ich getan habe", sagte Cummings am Montag im Rosengarten des Regierungssitzes in London. Er gilt als zweitmächtigster Mann in London nach Premierminister Boris Johnson in London.

Cummings begann seinen Auftritt mit etwa halbstündiger Verspätung und erschien mit hochgekrempeltem Hemd. Er habe den Umständen entsprechend "vernünftig und angemessen" gehandelt, sagte Cummings.