Nach Corona-Regelverstoß: Johnsons Chefberater darf bleiben

"Haben wir von Ihnen Dinge verlangt, an die wir uns selbst nicht gehalten haben?" So begann Premierminister Boris Johnson am Sonntag eine Pressekonferenz, die von vielen wegen einer möglichen Personalentscheidung gespannt erwartet hatten.

Denn sein Chefberater Dominic Cummings soll gegen die Corona-Regeln verstoßen haben, während sich Millionen Menschen in Großbritannien daran hielten. Wie die britischen Zeitungen Guardian und Daily Mirror unisono berichteten, reiste Cummings Ende März von London in die rund 430 Kilometer entfernte nordostenglische Grafschaft Durham. Damals hatte er nach Angaben der Regierung selbst Symptome von Covid-19.