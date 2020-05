Top-Berater von Boris Johnson verstieß gegen Lockdown-Regeln

Schon wieder, möchte man sagen. Erst vor kurzem musste ein Berater von Boris Johnson zurücktreten, weil er trotz Ausgangssperre seine Geliebte empfing. Jetzt geht es aber um einen Schlüsselmann Johnsons: Dominic Cummings. Wer den Film "Brexit" gesehen hat, weiß: Der Mann hat seine eigenen Regeln. Und so hat er auch die Brexit-Kampagne als oberster Stratege für das Leave-Lager gewonnen.

Jetzt geht es um den Bruch der Lockdown-Regeln durch den wichtigsten Berater des britischen Premierministers. Wie die britischen Zeitungen Guardian und Daily Mirror unisono berichteten, reiste Cummings Ende März von London in die rund 430 Kilometer entfernte nordostenglische Grafschaft Durham zu seinen Eltern. Damals hatte er nach Angaben der Regierung selbst Symptome von Covid-19.

Ab zu den Eltern

Nur rund eine Woche vorher hatte die Regierung zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie strenge Auflagen mit Blick auf die Bewegungsfreiheit erlassen. Das Reisen war mit Ausnahme dringender Gründe nicht erlaubt. Wer Symptome aufweist, muss zudem sieben Tage in Selbstisolation verbringen.

Wie die BBC-Reporterin Laura Kuenssberg aus dem Umfeld Cummings erfahren haben will, hatte sich der Regierungsberater mit seiner Frau und seinem kleinen Sohn für die Selbstisolation in einem separaten Gebäude auf dem Hof seiner Eltern einquartiert. Seine Schwester habe angeboten, bei der Kinderbetreuung auszuhelfen, da sowohl Cummings selbst als auch seine Frau an Covid-19-Symptomen gelitten hätten.