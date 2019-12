We love Boris! Warum die Briten Johnson gewählt haben

Wie das geht?

Wohl, weil für ihn "andere Regeln gelten als für andere", wie einige seiner Weggefährten in dem Dokumentarfilm " Boris Johnson: The Irresistible Rise" sagen. Da gibt es die Episode, wo er als Londoner Bürgermeister von einem TV-Journalisten bei einem gemeinsamen Radausflug auf das sündteure, aber nicht funktionierende Leihradsystem in der Hauptstadt angesprochen wird – und einen Lachanfall bekommt. Der Reporter lacht mit. Oder die Szene, wo von seinem Schultheaterauftritt erzählt wird, bei dem er einfach keinen Text lernen wollte. Er hielt sich einen Polster vors Gesicht, las dahinter den Text ab – und wurde für sein kühnes Schauspiel heftig bejubelt.

Ich, ich, ich

So ähnlich verhält es sich heute auch, sagen die, die ihn gut kennen. Seine Mutter, die Malerin Charlotte Johnson-Wahl, erzählt in jenem Film, dass er bereits als Kind ziemlich eindeutige Vorstellungen von sich selbst hatte. Was er werden wolle, habe sie ihn gefragt. Boris darauf: König der Welt!

Seine Familie nennt ihn Al, nach Alexander - Alexander dem Großen. Dass das passt, bestätigt auch Sonia Purnell, eine Kollegin Johnsons in seiner Zeit als Journalist in Brüssel; sie hat später auch eine Biographie über ihn geschrieben. Er sei "die rücksichtsloseste, ehrgeizigste Person" gewesen, die sie jemals kennengelernt haben. Und dazu nicht verwirrt, sondern bestens organisiert – ein Chaot aus Kalkül also.

Das ist die zweite Zutat im Boris-Johnson-Erfolgsrezept: Hinter dem Polit-Clown, dem Groucho Marx des britischen Unterhauses, steckt ein schlauer Stratege, der durchaus weiß, was er tut. Nicht umsonst existieren Bilder, wo er seinen blonden Wuschelkopf absichtlich durcheinanderbringt.

"Ich glaube nicht, dass er an irgendetwas anderes glaubt als an sich selbst und seine eigenen Ambitionen", sagt ein langjähriger Bekannter von Boris Johnson dem New Statesman. Tory-Chairman Chris Patten sagte der Zeit: "Fakt ist, seine Prinzipien sind so flexibel, dass er fast alles tun kann."