Gewinner und Verlierer der GB-Wahl: Corbyn ist Vergangenheit

Die Wahlniederlage in Großbritannien hat in der Labour-Partei bereits zu personellen Konsequenzen geführt. Partei-Chef Jeremy Corbyn kündigte noch in der Wahlnacht seinen Rücktritt an. "Ich werde die Partei nicht in eine weitere Wahl führen", sagte der Oppositionsführer.

Historischer Sieg für Johnson, historisches Desaster für Corbyn

Eindeutiger Wahlsieger ist Premierminister Boris Johnson von den konservativen Tories. Johnsons Wahlkampf-Slogan war "Get Brexit Done" ("den Brexit durchziehen"). Mit einer absoluten Mehrheit ist der Weg für einen raschen EU-Austritt im Jänner wohl frei. Johnson wertete den sich abzeichnenden Erdrutschsieg der Tories als "historisch" und "mächtiges Mandat für den Brexit".

Ein historisch bedeutungsvolles Ergebnis im negativen Sinne dagegen bei Labour: Die Partei konnte sich zwar über der symbolischen Marke von 200 Mandaten halten, verlor aber 60 Sitze im Vergleich zur Wahl 2017. Es handelte sich um den geringsten Mandatsstand seit dem Jahr 1935.

Zuvor hatten mehrere Labour-Spitzenpolitiker Corbyn zum sofortigen Rücktritt aufgefordert. "Das ist die Schuld eines Mannes. Seine Kampagne, sein Wahlprogramm, seine Führung", schrieb die langjährige Labour-Abgeordnete Siobhain McDonagh. "Labour muss entgiftet werden", meinte die im Wahlkreis Stoke-on-Trent North abgewählte Mandatarin Ruth Smeeth.