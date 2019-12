Brexit: Warum die Trennung noch lange dauern wird

Boris Johnson hat viele Gelegenheiten genutzt, die Europäische Union und die Beamten in Brüssel zu diskreditieren. „ Italien scheitert an den Maßen der Kondome“, schrieb er im britischen Daily Telegraph über die Regulierungswut der EU und ihr Scheitern an der Realität.

Das war 1991. Seither legte Johnson, der in den zwei Jahrzehnten dazwischen Londoner Bürgermeister, Außenminister und mittlerweile Premierminister geworden ist, regelmäßig mit EU-Kritik im ohnehin schon EU-kritischen Vereinigten Königreich nach.

„Bringen wir den Brexit durch!“ Diese Message hämmerte er jetzt im Wahlkampf in die Köpfe der Briten. Damit hatte er auch zuletzt seine Wähler überzeugt: Den Brexit durchbringen. Doch was wie eine gemachte Sache klingen mag, ist aber noch lange nicht erledigt.