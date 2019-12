Live-Ticker: Johnson räumt laut Exit Polls ab, vernichtende Niederlage für Labour

Nachwahlbefragungen vom späten Donnerstagabend deuteten darauf hin, dass die konservativen Tories des Premierministers die absolute Mehrheit im Unterhaus gewonnen haben - mit 368 von 650 Sitzen. Satte rund 50 Sitze gewannen die Tories demnach hinzu – ein absoluter Erdrutschsieg.

Aber Exit Polls sind in Großbritannien immer mit Vorsicht zu genießen. Die ersten Ergebnisse soll es demnächst geben. Wir berichten live.

Johnsons Strategie

Den Wahlkampf hatte der Mann mit dem strohblonden Haarschopf mit der Parole "Get Brexit Done" (Vollzieht den Brexit) bestritten. Auch blieb er seiner ungestümen und undiplomatischen Art treu. Verschleierte muslimische Frauen erinnern ihn an "Briefkästen", einfache Arbeiter und alleinerziehende Mütter kommen ihm "nutzlos" vor. Seine Anhänger mögen solche Aussprüche, für sie ist es "einfach Boris".

Das lange und erfolglose Lavieren seiner Vorgängerin Theresa May in der Brexit-Frage hatte Johnson im Sommer den Durchmarsch an die Partei- und Regierungsspitze ermöglicht. Das Parlament konnte ihm zwar abnötigen, dass der Brexit noch einmal verschoben werden musste. Aber dann ging Johnson in die Offensive und erwirkte die Neuwahlen.

Auch wenn es wenig Johnson-Fans in Brüssel geben wird, wird ein klarer Sieg der Tories in der EU-Kommission wahrscheinlich für Erleichterung sorgen.