Boris Johnson: Einer, der nur nach oben fällt

Heute steht Boris Johnson erstmals auf nationaler Ebene zur Wahl. Sein Amt hatte er ja von der parteiinternen Intimfeindin May geerbt. Vorangegangen war der Wahl ein Wahlkampf voller Untergriffe, voller Enthüllungen über das ausschweifende Privatleben, Seitensprünge und uneheliche Kinder zu denen sich BJ, wie ihn seine Feinde nennen, nie bekannt habe – um dann kleinlaut in einem TV-Interview auf die Frage, was denn das unartigste sei, was er je getan habe zu sagen: Er sei ein paar Mal mit dem Fahrrad auf dem Gehsteig gefahren

Dabei hatte Johnson selbst über seine eigenen Aussichten, britischer Premierminister werden zu können, einmal gesagt: Die Chancen dafür seien in etwa so groß, wie Elvis auf dem Mars zu finden oder als Olive wiedergeboren zu werden. Betrachtet man seine Biografie, beginnt man an Reinkarnation und Elvis‘ Unsterblichkeit zu glauben.