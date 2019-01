Hammelsprünge und Zepter: Zehn skurrile Regeln im britischen Unterhaus

Einmal im Jahr hält die Queen eine Rede vor dem gesamten Parlament – also dem House of Lords und dem House of Commons. Um die Abgeordneten des Unterhauses abzuholen, geht der „Gentleman Usher of the Black Rod“, ein hoher Beamter, zum Unterhaus, wo ihm die Türe vor der Nase zugeschlagen wird. Das Unterhaus demonstriert so seine Unabhängigkeit. Der Black Rod klopft dann dreimal an der Tür, wird eingelassen und sagt: "Mr. Speaker, die Königin befiehlt, dieses Hohe Haus Ihrer Majestät sofort im Haus der Peers aufzusuchen.”