Wo man Theresa May auch heute noch treu bleibt

Auch diesmal wird sich das kaum ändern. Das zeigen nicht nur örtliche Umfragen, die der geschassten Premierministerin mehr als 60 Prozent der Stimmen geben, sondern auch die Kommentare der Ortsansässigen, wie sie britische Medien, von der BBC abwärts, eingefangen haben. Sie sei „wunderbar für diesen Wahlkreis“, habe Schulen, Vereine und vor allem Einrichtungen für ältere Leute verlässlich unterstützt. May habe sich einfach immer für ihren Heimatort engagiert: „Sie war eigentlich nie weg. Ist nach einem Vormittag in Brüssel am Nachmittag in der örtlichen Schule aufgetaucht.“