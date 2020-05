Politiker als Corona-Sünder: Wenn Regeln nur für andere gelten

Gegen die Aufregung um Dominic Cummings, den wichtigsten Berater des britischen Premiers Boris Johnson, ist der Wirbel um den Schanigarten-Absacker Alexander Van der Bellens ein Klacks. Der Architekt der Brexit-Kampagne und hoch umstrittene Stratege dürfte gleich mehrfach gegen die strengen Corona-Beschränkungen in Großbritannien verstoßen haben. Die Opposition fordert seinen Rücktritt, der Premier verteidigt seinen engsten Mitarbeiter: Er habe „in jeder Hinsicht verantwortlich, legal und mit Integrität“ gehandelt.

Fest steht, dass Cummings Ende März mit seiner an Covid19 erkrankten Frau und seinem Sohn (4) von London in die Grafschaft Durham zu seinen Eltern fuhr. Er selbst erkrankte kurz danach. Die Reise habe der Selbstisolation gedient, behauptete Cummings später. Allerdings soll er mehrfach in Durham, an einem beliebten Ausflugsziel 50 Kilometer entfernt und zwischendurch auch wieder in London gesichtet worden sein.

Der 48-Jährige gerät nun umso mehr in die Kritik, als er deutlich von Mitarbeitern, Regierungsbeamten oder anderen Politikern nichts hält („Rasputin“ Boris Johnsons) und zu dieser Arroganz steht.