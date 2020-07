Johnson will die Briten zum Abspecken bringen

Was geplant ist: Unter anderem sollen „Impulskäufe“ von Süßigkeiten im Supermarkt unterbunden werden, indem eine prominente Platzierung untersagt wird. „Buy one, get one free“-Angebote und TV- sowie Online-Werbung für Junk Food vor 21 Uhr werden verboten. Zudem ist eine Fitness-Kampagne der Regierung geplant – umgerechnet elf Millionen Euro sollen fließen. Dabei soll Radfahren empfohlen werden, zumal Johnson selbst viele Wege mit dem Drahtesel zurücklegt.

28 Prozent fettleibig

Laut einer Erhebung aus dem Jahr 2018 sind 28 Prozent der erwachsenen Engländer fettleibig und weitere 35 Prozent übergewichtig, und im Rest des Königreiches sieht es nicht viel anders aus. „Unser großartiges Land ist etwas dicker als viele andere Länder in Europa“, kommentierte Johnson in einem BBC-Interview die Zahlen.

Werbeindustrie ist erzürnt

Auf Kritik stoßen die Initiativen bei der Nahrungsmittel- und Werbeindustrie. Bekrittelt wird, dass es nur „spärliche“ Beweise für positive Auswirkungen der Maßnahmen auf den Kalorienverbrauch gäbe. Werbeverbote seien nicht die Antwort auf das Problem. Kämen sie dennoch, würde das laut Schätzungen einen jährlichen Umsatzeinbruch von mehr als 200 Millionen Pfund (220 Mio. Euro) bedeuten. Tim Rycroft von der Food and Drink Federation spricht von einem „Schlag ins Gesicht der britischen Lebensmittel- und Getränkehersteller“.