Warum Fettleibigkeit nichts mit Willensschwäche zu tun hat

Die Psychologen fordern auch mehr Bewusstsein in der Sprache: So soll man nicht "fettleibiger Mensch", sondern "ein Mensch mit Fettleibigkeit" (bzw. mit Adipositas) sagen.

Mitarbeiter in Gesundheitsberufen sollen auch in einer mehr unterstützenden Art über Gewichtsreduktion sprechen.

In den Industriestatten ist in den vergangenen 20 Jahren der Anteil an Menschen mit Adipositas (starkes Übergewicht ab einem Body-Mass-Index von 30) stark gestiegen. In Österreich sind laut dem Gesundheitsbericht 2016 rund 32 Prozent der Bevölkerung ab 15 übergewichtig (ab Body.Mass-Index 25), 14 Prozent sind krankhaft übergewichtig (adipös). Männer sind häufiger von Übergewicht und Adipositas betroffen als Frauen (55 % versus 39 %).