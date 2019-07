Generation fett: Wenn Babyspeck bleibt und zur Epidemie wird

Schon früh anfangen

Deshalb ist die Vorbeugung so wichtig. „Doch bisher geschieht ziemlich wenig“, sagt er in Richtung Politik und fordert: „Wir brauchen endlich einen nationalen Aktionsplan, um diese Epidemie einzudämmen.“ Ein Expertenkomitee soll diesen ausarbeiten, auch weil die Weltgesundheitsorganisation WHO bis zum Jahr 2020 von den Staaten entsprechende Konzepte einfordert. Viel Zeit bleibt da nicht. Widhalm und Steinhart haben schon eine Idee, was Teil eines Konzepts sein könnte:

- Mutter-Kind-Pass:Den könnte man bis zum 17. Lebensjahr ausweiten und um Fragen des Gewichts und des Ernährungsstils ergänzen.

- Schulärzte:Deren Daten sollten besser ausgewertet werden, sodass man gezielt reagieren kann, wenn an einem Standort besonders viele Kinder fettleibig sind. Übrigens: Wer gedacht hat, das sei nur ein Problem von – vor allem bildungsfernen – Stadtkindern, der irrt: In ländlichen Gebieten gibt es global gesehen mittlerweile mehr übergewichtige Kinder.

- Mehr Experten:Wer Kinder vor einem dicken Ende bewahren will, der muss psychologisch, medizinisch und auch ernährungswissenschaftlich ausgebildet sein – und auch wissen, wie wichtig Bewegung ist.