Italien will Corona-Maßnahmen weiter lockern

Die italienische Gastronomie soll Hilfe erhalten. So erwägt die Regierung, Restaurantgästen die Rückerstattung von 20 Prozent ihrer Ausgaben zu gewähren, wenn sie per Kreditkarte zahlen und sich auf einer App anmelden. Die Maßnahme soll für den Zeitraum von September bis Ende Dezember gelten und vor allem zur Belebung jener Lokale in den Stadtkernen beitragen, die unter der Krise besonders hart zu leiden haben.