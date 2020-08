Touristen bleiben aus: Venedig und Rom schaffen Neustart nicht

Im Gegensatz zu Badeorten und Bergdörfern schaffen Italiens Kunst- und Kulturstädte den touristischen Neustart nach dem Coronavirus-Lockdown nicht. Dramatische Rückgänge bei der Zahl ausländischer Besucher melden Städte wie Rom, Venedig, Florenz, Mailand und Turin, die ein Drittel des italienischen Tourismus ausmachen.

Venedig am stärksten betroffen

Am stärksten von der Krise betroffen ist Venedig, bis vor der Coronavirus-Epidemie ein Paradebeispiel für den globalen Massentourismus. Die Lagunenstadt ist mit einem Verlust von 13,2 Millionen Übernachtungen konfrontiert, was 3 Mrd. Euro an fehlenden Einnahmen bedeutet. Auf Platz zwei im Ranking der am stärksten vom Ausbleiben der Touristen betroffenen Kulturstädte liegt Rom. Die Ewige Stadt rechnet 2020 mit zehn Millionen weniger Übernachtungen - das bedeutet einen Einnahmenrückgang von 2,3 Mrd. Euro. Florenz erwartet fünf Millionen Übernachtungen weniger und einen Einnahmenverlust von 1,2 Mrd. Euro.