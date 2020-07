Rom: Opernfestival im Circus Maximus

Anfang August ziehen zwei Weltstars für eine Hommage an Rom im Circus Maximus ein: Die Opernstars Anna Netrebko und ihr Ehemann Yusif Eyvazov. Das Paar gibt ein Programm von Verdi über Dvorák bis Puccini. Es ist das verflixte siebte Jahr für Eyvazov und Netrebko. Die beiden Stars lernten einander in Rom kennen – und lieben. Anna gab ihr Rollendebüt in Manon Lescaut unter dem Dirigat von Riccardo Muti, der sie dem aserbaidschanischen Tenor Yusif vorstellte. Der Rest ist Operngeschichte. Das Wetter wird im August in Rom bestimmt mitspielen, schließlich wollte Yusif Eyvazov eigentlich Meteorologe werden, so wie sein Vater, und studierte schon Meteorologie an der Universität Baku, bevor er die Opernlaufbahn einschlug.