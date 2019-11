Die exklusivsten sieben Suiten in Rom

Einen Blick hinter die Kulissen der Pelzwerkstatt, in das exklusive Sieben-Suiten-Hotel oder die Privaträume des Fendi-Palazzos in Rom bekommt nicht jeder. Martha Schultz, Präsidentin von „Frau in der Wirtschaft“, gelingt meistens das, was sie sich in den Kopf setzt. Mit einer Delegation aus vierzig österreichischen Unternehmerinnen besuchte sie in Rom einige Firmen, Start-ups und den Papst.