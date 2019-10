Frau in der Wirtschaft: Österreichische Unternehmerinnen erobern Rom

Die 120.000 Unternehmerinnen seien eine treibende Kraft in Österreichs Wirtschaft, meinte Martha Schultz, die mit ihrem Bruder Heinz die Schultz-Gruppe (Skilifte und Hotelerie im Zillertal und in Osttirol) leitet. Erfreulich sei der steigende Frauenanteil in Top-Postionen. "Aber Frauen müssen vor allem in Führungspositionen, trotz fachlicher Qualifikation und profunden Know-hows, nach wie vor oft zurückstecken."