Das Kulinarium: Kärntens neues Gourmetrestaurant am Längsee

Und es dürfte ihnen so gut geschmeckt haben, dass durch Mundpropaganda an Wochenenden die dreißig Plätze im Restaurant meistens ausgebucht sind.

Komrowski, der fast seine gesamte kulinarische Laufbahn in Österreich in der gehobenen Hotellerie (Zürserhof in Tirol, Falkensteiner am Nassfeld, Schloss Fuschl in Salzburg, Balance am Wörthersee) gekocht hat, serviert gehobene Küche.

"Schnickschnack und Fertigprodukte kommen nicht auf meine Teller."

Auf Molekularküche steht er nicht, dafür auf traditionelle Küche, modern interpretiert. Regionale, frische Produkte seien das Um und Auf. Er mag den italienischen Einfluss in Kärnten.