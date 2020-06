Top 10: Die neuen Restaurants nach der Krise, Teil 2

La Scaletta, 1010 Wien

Gastronomin Jana Chen – sie leitet mit ihrem Vater Anshen 17 Restaurants – schließt die „D’Lounge 1st“ in nobler Lage auf der Kärntnerstraße. Stattdessen eröffnet sie am 16. Juni an der gleichen Stelle den Italiener La Scaletta – das Treppchen als Anspielung auf das obere Stockwerk.